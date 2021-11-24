Питна чи непитна - ось у чому питання. Столичну воду з крана використовують для миття посуду, купання та приготування їжі. Та чи варто її пити - дізнавалася Марина Глущенко.

Вода технічна - саме так називають жителі столиці те, що тече з їхніх кранів. Дехто сміливо її п'є, а дехто - використовує лише для побутових потреб.

Ви п'єте воду з-під крана? - Нет. (чому?) Я считаю ее не чистой. Она с хлоркой, не очищена. - Да. не знаю, в мене нормальна вода. Ну, дома вкусна, нормальна. - Ні. (чому?) Потому что я налил себе стакан воды с вечера, а утром вся внутрення часть стакана слизкая.

Марина Глущенко, кореспондентка:

Руки помити, чи можна ще й води попити? Питання якості та користі кранової води для українців лишається відкритим вже багато років. Прозора, на перший погляд, без зайвих запахів вода - виглядає чистою. Та чи придатна вона до пиття? Йдемо дізнаватися до фахівців.

У столичній лабораторії Інституту колоїдної хімії та хімії води що чотири дні проводять незалежний аналіз кранової води. Це єдина в Україні установа, де комплексний аналіз води проводять на піддослідних організмах.

Віталій Коваленко, кандидат біологічних наук:

Мы содержим тест-организмы: рыбу, гидру, дафнию - это рачок такой. И так же у нас еще есть растения, на которых мы ставим... Это лук или ряска.

Для проведення досліду в акваріуми з фільтрованою та нефільтрованою водою запускають зграю рибинок. Через чотири дні декілька особин вилучають й беруть кров із хвоста.

Далі - зразки звіряють під мікроскопом. І якщо клітини не змутували і є цілком здоровими, то воду визнають нетоксичною і придатною для пиття. Останні результати досліджень вказують на те, що фільтрована дніпровська вода з-під крана - часто не відповідає нормам. Не рекомендують її пити й в Держпродспоживслужбі.

Владислава Магалецька, голова Держпродспоживслужби України:

Ми робили аналіз проб питної води, за рік - понад 15 тисяч і приблизно в 16% ми зафіксували ті перевищення, і мікробіологічні, і по інших показниках, які по суті не мають бути зафіксовані.

Фахівці вважають, що головною проблемою низької якості води є не кориговані норми законодавства щодо реагентів, які використовують для її очищення. Водночас застарілі водоочисні системи, несвоєчасна заміна трубопроводу та відсутність фільтрації стічних вод можуть призвести до того, що Україні через кілька років доведеться експортувати воду з-за кордону.