Джо Байден попрацював на доброчинній кухні [ Редактировать ]
Джо Байден попрацював на доброчинній кухні. До очільника США приєдналася дружина, віцепрезидентка Камала Гаррис та їхні помічники. Допомогли волонтерам готувати безоплатні обіди для нужденних на День подяки. Їх роздаватимуть у Вашингтоні. Потому президентське подружжя вирушило на острів біля узбережжя Массачусетсу. Там відзначать одне з найшанованіших у США свят у родинному колі.
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