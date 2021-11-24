Протест в Киеве: митингующие идут к СБУ [ Редактировать ]
В среду, 24 ноября, в центре Киева протестуют противники обязательной вакцинации от коронавируса. Участники протеста идут к зданию Службы безопасности Украины.
Антивакцинаторы устроили марш. Были под зданием Рады, а теперь через Крещатик идут к СБУ.
В акции протеста принимают участие около тысячи человек.
Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".
Они говорят, что приехали из разных частей страны.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Одним из побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson является редкий тип воспаления позвоночника.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.
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