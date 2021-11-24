В среду, 24 ноября, в центре Киева протестуют противники обязательной вакцинации от коронавируса. Участники протеста идут к зданию Службы безопасности Украины.

Антивакцинаторы устроили марш. Были под зданием Рады, а теперь через Крещатик идут к СБУ.

В акции протеста принимают участие около тысячи человек.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Они говорят, что приехали из разных частей страны.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.

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