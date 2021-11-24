В среду, 24 ноября, в центре Киева ограничили автомобильное движение в связи с митингом противников вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Начало акции было запланировано на 10:00. Сейчас возле Рады собралось несколько сотен человек.

Патрули полиции выставлены практически на всех пересечениях улиц и светофорах где во время предыдущего митинга протестующие блокировали движение транспорта.

В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение.

Ограничения действуют на:

улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.

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