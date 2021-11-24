В центре Киева митингуют антивакцинаторы (видео) [ Редактировать ]
В среду, 24 ноября, в центре Киева ограничили автомобильное движение в связи с митингом противников вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Начало акции было запланировано на 10:00. Сейчас возле Рады собралось несколько сотен человек.
Патрули полиции выставлены практически на всех пересечениях улиц и светофорах где во время предыдущего митинга протестующие блокировали движение транспорта.
В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение.
Ограничения действуют на:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Одним из побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson является редкий тип воспаления позвоночника.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.
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