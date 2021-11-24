За твердженням цих осіб, вони виступали за права людини, за конституційний лад та за себе.

Центр Києва сьогодні перекривали через акцію протесту. Прибічники відомого західноукраїнського антивакцинатора Остапа Стахіва зібралися в урядовому кварталі, неподалік станції метро Арсенальна і пізніше перемістилися під Верховну Раду.

За твердженням цих осіб, вони виступали за права людини, за конституційний лад та за себе. В руках у багатьох учасників протесту були типові плакати з закликами на кшталт "Скажи ні вакцинації чи дослідам над дітьми". Втім, як повідомляє українська служба BBC, плакати містили і кьюар-коди і якщо їх відсканувати, посилання приводили на сайт путінської партії "Єдіная Расія".

Сам натхненник акції "за права з цікавими плакатами" зараз перебуває під вартою, куди потрапив за рішенням суду через підозру від СБУ в спробі захоплення влади в країні... Цікаво, що в залі суду Стахів голосно заявив, що "він блогер і допомагає людям захищати свої права".