В Украину придет потепление: прогноз погоды [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Во всех областях ожидается переменная облачность без осадков.
По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +3 до +8, а ночью - от -1 до -4;
- на севере днем от +2 до +5, а ночью - от 0 до -6;
- на востоке днем от +2 до +5, а ночью - от -4 до -7;
- на юге днем от +4 до +8, а ночью - от -1 до -5;
- в центре днем от +3 до +6, а ночью - от 0 до -5.
В столице завтра также ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +5. Температура ночью составит 0 +2.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 19 ноября, все области Украины накроют дожди
Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода
В Киеве выпадет первый снег на этой неделе
В четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA