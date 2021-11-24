В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Во всех областях ожидается переменная облачность без осадков.

По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

на западе днем от +3 до +8, а ночью - от -1 до -4;

на севере днем от +2 до +5, а ночью - от 0 до -6;

на востоке днем от +2 до +5, а ночью - от -4 до -7;

на юге днем от +4 до +8, а ночью - от -1 до -5;

в центре днем от +3 до +6, а ночью - от 0 до -5.

В столице завтра также ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +5. Температура ночью составит 0 +2.

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