Столтенберг и Блинкен обсудили военную активность России у Украины [ Редактировать ]
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Деталей обсуждения нет.
"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщение о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.
Они также обсудили вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря.
Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
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