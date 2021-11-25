Верховная Рада нынешнего созыва, имевшая на старте 65% поддержки избирателей, на сегодняшний день имеет лишь 6% доверия украинцев, поэтому она не имеет перспектив. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Парламент, у которого за два года из 65% поддержки граждан осталось лишь шесть, не имеет перспектив. Монобольшинство не дало ответов на то, чего ожидали люди. Уже абсолютно всем ясно, что Верховная Рада живет не в том измерении, в котором живут избиратели. Люди, которые ее выбирали, хотят видеть в парламенте депутатов, которые отвечают за свои слова и выполняют свои обещания", – заявил политик.

Он напомнил, что на выборы нынешняя власть шла с лозунгами мира на Донбассе, борьбы с бедностью и снижения коммунальных тарифов.

"Результат этих двух лет полностью противоположный. Зе-власть струсила, не сделав ни одного шага к выполнению Минских соглашений. У нее не хватило профессионализма, чтобы поднять доходы людей. И у нее просто не хватило здравого смысла, чтобы решить проблему тарифов", – объяснил народный депутат.

По его мнению, единственным шансом для нынешнего парламента мог бы стать коренной пересмотр повестки дня, в которую должны быть включены законопроекты, необходимые для выполнения Минских соглашений и преодоления энергетического кризиса, а также изменения в проект бюджета, направленные на повышение зарплат и пенсий.

Также, по словам политика, нужно превратить в действенный инструмент контроля за властью временные следственные комиссии парламента, которые на данный момент являются способом "заболтать тему" для монобольшинства.

"У нас в парламенте созданы 42 следственные комиссии, которые находятся под контролем "слуг". Из них до финиша дошли только две, а остальные только имитируют деятельность. Мы будем добиваться изменения ситуации. Но я не верю, что "слуги" способны измениться. Не верю, что они вдруг очнутся и увидят, какими проблемами живут люди. Они уже не замечают, что происходит в реальной жизни и жмут кнопки, если дана команда. Поэтому нынешняя Верховная Рада обречена", – сказал Юрий Бойко.