Президента Чехии Милоша Земана отпустили из больницы. Однако он вернулся в госпиталь через несколько часов после выписки. Об этом сообщает чешское издание TN Nova.

Чешского лидера повторно госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.

Как сообщил изданию пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, после выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

У Земана нет никаких симптомов коронавируса. Чешский лидер неделю назад получил бустерную дозу от инфекции. Другие подробности Овчачек отказалась привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии президента.

Напомним, что правительство Чехии подало в отставку.

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