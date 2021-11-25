Президента Чехии снова госпитализировали спустя пару часов после выписки [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президента Чехии Милоша Земана отпустили из больницы. Однако он вернулся в госпиталь через несколько часов после выписки. Об этом сообщает чешское издание TN Nova.
Чешского лидера повторно госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.
Как сообщил изданию пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, после выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.
У Земана нет никаких симптомов коронавируса. Чешский лидер неделю назад получил бустерную дозу от инфекции. Другие подробности Овчачек отказалась привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии президента.
Напомним, что правительство Чехии подало в отставку.
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