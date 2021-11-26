З Мінська вилетіли два рейси, ще стільки ж планують на сьогодні.

Своєрідний внесок у владнання мігранської кризи зробив Ірак. Минулої ночі офіційний Багдад забрав із Білорусі понад 600 своїх громадян - переважно жінок, дітей і людей похилого віку.

У МЗС Іраку повідомляють, що продовжують працювати над тим, щоб повернути якомога більше співвітчизників додому.

Напередодні з Мінська вилетіли два рейси, ще стільки ж планують на сьогодні. Цьогоріч до Білорусі прибуло загалом понад 11,5 тисяч мігрантів з наміром потрапити до країн Західної Європи.