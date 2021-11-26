Ірак забрав з Білорусі понад 600 своїх громадян [ Редактировать ]
Своєрідний внесок у владнання мігранської кризи зробив Ірак. Минулої ночі офіційний Багдад забрав із Білорусі понад 600 своїх громадян - переважно жінок, дітей і людей похилого віку.
У МЗС Іраку повідомляють, що продовжують працювати над тим, щоб повернути якомога більше співвітчизників додому.
Напередодні з Мінська вилетіли два рейси, ще стільки ж планують на сьогодні. Цьогоріч до Білорусі прибуло загалом понад 11,5 тисяч мігрантів з наміром потрапити до країн Західної Європи.
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