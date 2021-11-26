Цены на нефть обвалилась после сообщений о новом штамме коронавируса [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Мировые цены на нефть потеряли около 10% стоимости в ходе торгов 26 ноября. Котировки опустились до самого низкого уровня за последние два месяца на фоне сообщений о новом штамме коронавируса B.1.1.529 и возможном введении новых ограничений. Об этом сообщает CNBC.
Стоимость январских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 по Киеву упала на 10,6% до $73,4 доллара за баррель. Цены на январские фьючерсы WTI упали на 12,2% до $68,6 за баррель.
Нефть Brent дешевела прошлые четыре недели. Одной из причин падения цен на "черное золото" стали новые локдауны и ограничения в Европе, введенные на фоне распространения коронавируса.
Из-за нового более опасного штамма B.1.1.529, найденного в ЮАР и Ботсване, ряд стран запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки. Рейсы с юга Черного континента уже не принимают Великобритания, Германия и Италия. Чехия заявила, что с субботы будет запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.
Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса большую активность и способность легче проникать в клетки человеческого организма.
Согласно предварительным выводам ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.
Напомним, что в Украине обнаружили самый опасный и заразный подвид штамма "Дельта" - "Дельта" AY 4.2.
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