Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 30,5752 гривен за евро (+0,2376 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 30,3376 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума с начала месяца. Выше курс был только 1 ноября - 30,5953 гривен.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

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