Еврокомиссия предложит Евросоюзу приостановить авиасообщение со странами южной части Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз, чтобы остановить воздушное сообщение из южноафриканского региона из-за штамма коронавируса B.1.1.529.

Ряд стран запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки в качестве меры предосторожности. Рейсы с юга Черного континента уже не принимают Великобритания, Германия и Италия. Чехия заявила, что с субботы будет запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

По последним данным, в ЮАР новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен у 77 человек. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР).

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса большую активность и способность легче проникать в клетки человеческого организма.

Согласно предварительным выводам ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.

Напомним, что в Украине обнаружили самый опасный и заразный подвид штамма "Дельта" - "Дельта" AY 4.2.