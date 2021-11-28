Люди в аэропорту Бен-Гуриона Источник: Haaretz

Правительство Израиля объявило о закрытии с 29 ноября на 14 дней въезда в страну для всех иностранных граждан, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом говорится в заявлении, на сайте канцелярии премьер-министра страны.

Израиль стал первой страной в мире, объявившей о полном закрытии границ. Жителям Израиля, возвращающимся из-за рубежа, после ПЦР-теста придется отправляться на трехдневный карантин.

Израильтянам запрещен выезд в 50 стран Африки, отнесенных к так называемой "красной зоне".

В настоящее время в Израиле подтвержден один случай заболевания штаммом "омикрон" у женщины, прилетевшей из Малави. Еще семеро граждан с подозрением на этот штамм проходят проверку.

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, был впервые обнаружен в ноябре в ЮАР. С тех пор случаи заражения этим штаммом были выявлены в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге, Израиле, Австралии.

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса большую активность и способность легче проникать в клетки человеческого организма.

Согласно предварительным выводам ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.

Напомним, что в Украине обнаружили самый опасный и заразный подвид штамма "Дельта" - "Дельта" AY 4.2.