Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции "Вместе" Петра Фиалу.

В понедельник, 29 ноября, начнутся встречи с кандидатами на посты министров в правительстве Фиалы. Последняя из них пройдет 13 декабря. До этого времени руководить будет подавшее в отставку правительство Андрея Бабиша.

Глава праволиберальной Гражданской демократической партии Фиала подчеркивает приоритет для Чехии членства в Евросоюзе и НАТО. Политик поддержал действия кабмина Бабиша, выславшего группу российских дипломатов после того, как в апреле 2021 года стало известно о причастности Москвы к взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

Он считает необходимым развивать двусторонние отношения с Германией и Израилем и увеличить расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП. Также он заявляет о приверженности национальной валюте - чешской кроне (1 крона - 1,2 гривны). Переход республики в расчеты на евро пока не планируется, так как это, по мнению коалиции, не соответствует интересам Чехии.

Напомним, что с 26 ноября в Чехии на 30 дней ввели режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения COVID-19.