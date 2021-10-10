Президента Чехии Милоша Земана второй раз за месяц госпитализировали. 77-летнего политика поместили в палату интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщает газета Pravo.

Директор госпиталя и лечащий врач Земана Мирослав Заворал подтвердил госпитализацию, но отказался сообщить детали.

О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия.

Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек сообщил, что глава государства болеет две недели и лечился амбулаторно. На этой неделе лечащий врач дважды посетил VIP-пациента и посоветовал ему лечь в больницу, однако тот отказался.

Из-за плохого самочувствия Земан не пришел на избирательный участок и отдал свой голос, опустив бюллетень в переносной ящик в своей резиденции в замке Ланы.

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Из-за невропатии ног президент Чехии недавно пересел в инвалидное кресло. Известно, что у него слабый слух, диабет и пониженное артериальное давление.

В госпиталь Земан направился после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших парламентских выборов.

Возглавляемое миллиардером Бабишем политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") проиграло выборы оппозиционной коалиции "Вместе", но получило большинство парламентских кресел - 72 из 200.

Коалиция, в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09" завоевало 71 депутатский мандат. В премьер-министры "Вместе" выдвигает главу Гражданской демократической партии Петра Фиалу.

Напомним, что с 25 августа Чехия открылась для вакцинированных украинцев.