До Таїланду повернувся Мавпячий фестиваль. Через пандемію коронавірусу два роки поспіль місцеві хвостаті були позбавлені щедрого частування, яке раніше влаштовували у листопаді. Чому в країні вшановують цих тварин та як це відбувається - знає Катерина Кравець.

Після двох років чекань, мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Пра Пранг Сам Йод традиційно навезли тонни наїдків. Під час такого бенкету тварини не надто стежать за манерами, однак присутніх - місцевих і туристів - це не обходить.

Таніда Пхуджіб, місцева жителька:

Це уперше за останні роки мавпи знову можуть ласувати різноманітними фруктами та овочами. І це чудово!

У провінції Лопбурі, яку ще називають "Мавпячим штатом", живуть майже 10 тисяч макак. Саме вони щороку принаджують сюди чимало мандрівників. Щоб віддячити за це, місцеві й влаштовують хвостатим таке свято. Крім того, дехто вважає, що годування мавп - це на удачу.

Йонгут Кітватананусонт, організатор Мавпячого фуршету:

Ми проводимо такий фестиваль вже 33 роки. Цього разу витратили понад три тисячі доларів. Гадаю, що все вдалося. Он скільки зібралося витріщак - і місцевих, і гостей.

Туристи до Таїланду почали повертатися після того, як з початку місяця дозволили в'їзд для вакцинованих. За чотири тижні таких прибуло понад 100 тисяч.

Аюб Бухарі, турист з Марокко:

Ми з друзями спеціально приїхали, щоб подивитися на Мавпячий фестиваль. Чесно кажучи, я такого не очікував. Вони поводяться просто божевільно. Але я тішуся, що бачив це. І вже планую подорож сюди наступного року.

Цьогоріч темою фестивалю стала "Вечірка на візках". За словами організаторів, після завершення свята сотню таких колісних крісел передадуть нужденним.