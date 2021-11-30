В Украине изменили адаптивный карантин: новые правила [ Редактировать ]
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны.
По словам Ляшко, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря.
"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.
С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.
Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:
- принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;
- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.
В "желтой" зоне карантина
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская области.
В "желтой" зоне действуют такие правила:
- масочный режим, социальная дистанция:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
- дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.
Теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, кроме того, за сутки умер 561 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.
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