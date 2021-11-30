Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны.

По словам Ляшко, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря.

"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.

В "желтой" зоне карантина

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская области.

В "желтой" зоне действуют такие правила:

масочный режим, социальная дистанция:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,

дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.

Теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, кроме того, за сутки умер 561 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

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