Во вторник, 30 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках визита в Брюссель провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал в Twitter.

Благодарю Жозепа Борреля за конструктивную встречу в Брюсселе. На фоне обострения ситуации на границах Украины со стороны России и миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси вопрос усиления региональной безопасности является безоговорочным приоритетом. Ценим готовность ЕС помогать Украине

Вместе с коллегами из Грузии Ираклием Гарибашвили и Молдовы Наталии Гаврилице Шмыгаль провел встречу с главой ЕК.

Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов правительства Украины, включающей диверсификацию путей снабжения энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключение нового контракта в соответствии с европейскими правилами.

Украина предоставила свои предложения по усилению совместной энергетической безопасности с ЕС, в частности по созданию соответствующей Региональной платформы.

В рамках реализации этой инициативы Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа по пониженному тарифу и предоставить часть своих подземных хранилищ для хранения газа европейским компаниям.

Страны Ассоциированного трио глубоко интегрированы в транспортные сети ЕС. При этом отмечается необходимость решать торговые вопросы с учетом развития ситуации вокруг Беларуси.

Заключение соглашения об автомобильных перевозках, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, по его словам, решит вопрос разрешений, будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Кроме того, премьер отметил необходимость усиления регионального сотрудничества в вопросах климата и экологии.

Премьер-министр также подчеркнул, что ЕС должен учесть готовность государств "Трио" внедрять "зеленый" курс в контексте будущего применения углеродного налога (CBAM), который не может стать преградой для торговых отношений между государствами-партнерами.

Напомним, накануне глава МИД России заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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