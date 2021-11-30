В субботу, 4 декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение.

Это затмение является уникальным, так как большинство затмений двигаются с запада на восток, а затмение 4 декабря будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Такое изменение направления возможно только в полярных регионах.

Максимальная фаза затмения наступит в 9.34 по киевскому времени.

Оно продлится 1 минуту 54 секунды.

Можно будет наблюдать только в Антарктиде.

Частные фазы затмения будут видны:

на юге Африки (ЮАР, Намибия),

на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания),

в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Что можно и нельзя делать во время солнечного затмения?

Астрологи советуют подготовиться к солнечному затмению:

накануне провести генеральную уборку и освободить пространство, чтобы положительная энергия перемен вошла в дом.

выбросить старые и ненужные вещи.

В день затмения рекомендуется избегать:

стресса,

интенсивных физических нагрузок,

отказаться от вредных привычек.

Полезно устроить разгрузочный день и провести время на свежем воздухе.

В этот день нельзя:

вступать в споры и конфликты,

начинать новые дела,

менять работу,

делать хирургические операции,

заниматься переездом.

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