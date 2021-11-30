Последнее солнечное затмение 4 декабря: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В субботу, 4 декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение.
Это затмение является уникальным, так как большинство затмений двигаются с запада на восток, а затмение 4 декабря будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Такое изменение направления возможно только в полярных регионах.
- Максимальная фаза затмения наступит в 9.34 по киевскому времени.
- Оно продлится 1 минуту 54 секунды.
- Можно будет наблюдать только в Антарктиде.
Частные фазы затмения будут видны:
- на юге Африки (ЮАР, Намибия),
- на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания),
- в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Что можно и нельзя делать во время солнечного затмения?
Астрологи советуют подготовиться к солнечному затмению:
- накануне провести генеральную уборку и освободить пространство, чтобы положительная энергия перемен вошла в дом.
- выбросить старые и ненужные вещи.
В день затмения рекомендуется избегать:
- стресса,
- интенсивных физических нагрузок,
- отказаться от вредных привычек.
Полезно устроить разгрузочный день и провести время на свежем воздухе.
В этот день нельзя:
- вступать в споры и конфликты,
- начинать новые дела,
- менять работу,
- делать хирургические операции,
- заниматься переездом.
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