600 днів локдауну добігли кінця на острові Фіджі. Місцевий аеропорт зустрів перший за півтора року рейс із туристами на борту. Подорожувальникам, які прибули з Австралії, влаштували свято одразу після приземлення. У терміналі летовища виступав ансамбль і танцюристи у народних костюмах.

Острівна країна відкрила свої кордони лише для вакцинованих відпочивальників з кількох країн. Зокрема Австралії, Нової Зеландії та США. Усі мандрівники мають зробити експрес-тест на Ковід у своєму готелі. І вже з негативним результатом насолоджуватися відпусткою.

-Я надзвичайно рада, політ був чудовим, а зустріч в аеропорту ще краща, дуже гостинно, дякую!

Джеймс Совані, директор місцевої компанії-авіаперевізника: