На острові Фіджі завершився довготривалий локдаун [ Редактировать ]
600 днів локдауну добігли кінця на острові Фіджі. Місцевий аеропорт зустрів перший за півтора року рейс із туристами на борту. Подорожувальникам, які прибули з Австралії, влаштували свято одразу після приземлення. У терміналі летовища виступав ансамбль і танцюристи у народних костюмах.
Острівна країна відкрила свої кордони лише для вакцинованих відпочивальників з кількох країн. Зокрема Австралії, Нової Зеландії та США. Усі мандрівники мають зробити експрес-тест на Ковід у своєму готелі. І вже з негативним результатом насолоджуватися відпусткою.
-Я надзвичайно рада, політ був чудовим, а зустріч в аеропорту ще краща, дуже гостинно, дякую!
Джеймс Совані, директор місцевої компанії-авіаперевізника:
Знаєте, сьогодні мене переповнювали неймовірні емоції! Я хотів бути там особисто разом з моїми працівниками. Ми не бачили туристів 600 днів, відколи кордони й аеропорти закрилися. Чути шум, бачити людей - я дуже щасливий.
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