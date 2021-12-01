Сколько денег тратят украинцы в аптеках: в Минздраве шокировали суммой [ Редактировать ]
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Ежегодно украинцы зря тратят в аптеке 35 миллиардов гривен. Об этом заявил глава парламентского комитета Михаил Радуцкий.
По его словам, люди покупают необоснованные и неэффективные препараты.
Поэтому в Украине предлагают ввести массовое фармацевтическое страхование.
"Новейшая система поможет предотвратить лишние расходы граждан на лекарства. Также планируется постепенно запустить систему электронного рецепта для более широкого перечня препаратов, а не только для антибиотиков. Также появятся е-протоколы лечения и реестр лекарственных средств", - сказал он.
Напомним, с 1 октября в Украине начали выдавать электронные больничные – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения, который помогает снизить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов.
Чтобы открыть больничный, пациент должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно автоматически онлайн.
Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных уже в 2021 году. Электронные больничные будут представлены сразу в электронном виде - дублировать их в бумажном формате не нужно.
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