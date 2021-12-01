Ежегодно украинцы зря тратят в аптеке 35 миллиардов гривен. Об этом заявил глава парламентского комитета Михаил Радуцкий.

По его словам, люди покупают необоснованные и неэффективные препараты.

Поэтому в Украине предлагают ввести массовое фармацевтическое страхование.

"Новейшая система поможет предотвратить лишние расходы граждан на лекарства. Также планируется постепенно запустить систему электронного рецепта для более широкого перечня препаратов, а не только для антибиотиков. Также появятся е-протоколы лечения и реестр лекарственных средств", - сказал он.

Напомним, с 1 октября в Украине начали выдавать электронные больничные – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения, который помогает снизить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов.

Чтобы открыть больничный, пациент должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно автоматически онлайн.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных уже в 2021 году. Электронные больничные будут представлены сразу в электронном виде - дублировать их в бумажном формате не нужно.

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