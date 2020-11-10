За октябрь на территории Украины до 396 тысяч увеличилось количество выданных больничных. Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Общая сумма больничных составляет 1,2 млрд гривен. Суммарное количество дней нетрудоспособности выросло на 35,4%, а сумма расходов на выплаты – на 38,7%.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19, сезонное повышение заболеваемости респираторными болезнями и увеличение потребности в уходе за больными детьми стали основными факторами "взлета" больничных.

Известно, что лидерами среди выданных больничных листов являются: Сумская – 90,8%; Тернопольская – 87,9%; Николаевская – 83,3%; Винницкая – 80,4%; Полтавская – 72,6%; Харьковская – 66,1%; Черкасская – 63%; Ровенская – 62,2%.

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