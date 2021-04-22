На территории Украины Фонд государственного имущества установил среднестатистический размер пособия по временной потере трудоспособности составляет 365,26 гривен в день

По сравнению с 1 кварталом 2020 года сумма среднего пособия выросла на 15,9%. Таким образом, Фонд социального страхования выделил более 4 миллиардов гривен.

По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года.

Отмечается, что с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования ежемесячно не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.

Читайте также, в Фонде социального страхования заявили, что пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Также разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных уже в 2021 году. Электронные больничные будут представлены сразу в электронном виде - дублировать их в бумажном формате не нужно.

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