Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка про Крим [ Редактировать ]
Якщо Білорусь визнає окупацію Криму - це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам. Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову. У ньому заявив, що півострів нібито "і де-юре, і де-факто став російським". І пообіцяв найближчим часом його відвідати. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив: не відкидає, що запропонує Росії розмістити на території Білорусі ядерні комплекси.
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