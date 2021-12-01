Якщо Білорусь визнає окупацію Криму - це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам. Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову. У ньому заявив, що півострів нібито "і де-юре, і де-факто став російським". І пообіцяв найближчим часом його відвідати. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив: не відкидає, що запропонує Росії розмістити на території Білорусі ядерні комплекси.