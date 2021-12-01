"Укрзализныця" запускает "Лыжные экспрессы": как добраться в Карпаты поездом [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
На зимние праздники "Укрзализныця" запускает ряд дополнительных поездов к горнолыжным курортам в Карпатах. С 24 декабря в первый рейс из Киева отправится прямой поезд в Славское Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" №745/746 Киев - Славское будет курсировать ежедневно 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.
Выезжать из столицы скоростной Hyundai Rotem будет в 06:02 и прибывать в Славское в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50. По дороге состав будет останавливаться в Святошино, Коростене, Львове, Стрые и Сколе.
В этом же году "Укрзализниця" запускает сразу 7 новых поездов через станцию "Татаров", расположенную в 15 километрах от Буковеля.
С 12 декабря начнут курсировать:
- №5/6 Мариуполь - Рахов (12 областей - 1806 км);
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №55/56 Киев - Рахов;
- №95/96 Киев - Рахов;
- №25/26 Одесса - Рахов;
- №125/126 Николаев - Рахов;
- №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).
Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала "Татаров" до "Буковеля" по фиксированной цене 50 грн.
Ранее "Подробности" опубликовали разъяснение Минздрава о том, как будут работать горнолыжные курорты в этом сезоне.
по теме
На горнолыжных курортах Украины этой зимой смогут отдохнуть только туристы с COVID-документами. Горнолыжным курортам рекомендовали выдавать туристам после проверки специальные значки или наклейки на одежду или шлемы, чтобы избежать повторного предъявления документов
Поезд №7002/7001 Одесса-Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно - в 01:29, прибытие в Одессу - в 06:11. Экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух
"Укрзализныця" внесла изменения в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов
Це залізнична дорога з колією завширшки 750 міліметрів, тобто вдвічі менша за стандартну. І саме Гайворонську вважають найдовшою у Європі - вона 130 кілометрів завдовжки.
Поезд "Укрзализныци" снова поразил пассажиров своими "комфортными" условиями