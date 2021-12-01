На зимние праздники "Укрзализныця" запускает ряд дополнительных поездов к горнолыжным курортам в Карпатах. С 24 декабря в первый рейс из Киева отправится прямой поезд в Славское Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" №745/746 Киев - Славское будет курсировать ежедневно 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

Выезжать из столицы скоростной Hyundai Rotem будет в 06:02 и прибывать в Славское в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50. По дороге состав будет останавливаться в Святошино, Коростене, Львове, Стрые и Сколе.

В этом же году "Укрзализниця" запускает сразу 7 новых поездов через станцию "​Татаров", расположенную в 15 километрах от Буковеля.

С 12 декабря начнут курсировать:

№5/6 Мариуполь - Рахов (12 областей - 1806 км);

(12 областей - 1806 км); №15/16 Харьков - Рахов;

№55/56 Киев - Рахов;

№95/96 Киев - Рахов;

№25/26 Одесса - Рахов;

№125/126 Николаев - Рахов;

№130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала "Татаров" до "Буковеля" по фиксированной цене 50 грн.

Ранее "Подробности" опубликовали разъяснение Минздрава о том, как будут работать горнолыжные курорты в этом сезоне.