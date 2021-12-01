На горнолыжных курортах Украины этой зимой смогут отдохнуть только туристы с COVID-документами. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Игоря Кузина, опубликованном на сайте Минздрава.

Предоставление отельных и других услуг посетителям (клиентам) горнолыжных курортов осуществляется при наличии у них документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, негативный результат тестирования или выздоровления от данной болезни.

Проверку документов поручили сотрудникам отелей, пунктам приобретения/обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение.

Горнолыжным курортам рекомендовали выдавать туристам после проверки специальные значки или наклейки на одежду или шлемы, чтобы избежать повторного предъявления документов.

В закрытых помещениях лыжники и скейтбордисты должны находиться в масках, а по требованию сотрудников предъявить COVID-документы.

Напомним, что с 21 октября в Украине действуют новые правила перевозки пассажиров. Для того, чтобы пересечь границы области в "желтой" и "красной" зонах поездом, вместе с билетом необходимо предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии коронавируса.

Посадка в поезда осуществляется при наличии:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Ранее "Подробности" сообщали, что в Египте изменились правила въезда для туристов. Теперь сертификата о вакацинации на смартфоне недостаточно - необходимо иметь бумажный документ.