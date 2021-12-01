В США подтвердили первый случай "Омикрона" [ Редактировать ]
Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса подтвердили в США. Заболевший вернулся в страну из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации.
Как уточняет телеканал, случай заражения штаммом "Омикрон" выявлен в Сан-Франциско (штат Калифорния). Больной вернулся в США из путешествия по Южной Африке 22 ноября.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил первый случай заражения "Омикрон"-штаммом. По его словам, инфекцию у больного выявили 29 ноября. Сейчас человек находится на карантине. Он полностью вакцинирован от коронавируса и заболевание протекает в легкой форме.
Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.
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