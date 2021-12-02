Польща та Німеччина обурені пропозицією Єврокомісії щодо мігрантів [ Редактировать ]
Польща та Німеччина обурені пропозицією Єврокомісії щодо мігрантів на білоруському кордоні. У Варшаві заявили - Брюссель запропонував цілком протилежне рішення тому, що просив польський уряд. Про що саме йдеться - розкаже Олена Абрамович.
Через Білорусь і Польщу - до ЄС дороги немає. Донести це до відома мігрантів у Варшаві намагаються вже декілька місяців. Спосіб простий - нелегалів розвертають на кордоні назад у Білорусь. Запитів про надання притулку не приймають. У Брюсселі спочатку такий підхід критикували. Потім визнали: штучна мігрантська криза - є елементом гібридної атаки на ЄС від Лукашенка. Проте взаєморозуміння знову зникло, коли Єврокомісія презентувала "план порятунку" для Латвії, Литви й Польщі.
Маргаритіс Шинас, віцепрезидент Єврокомісії:
Це комплексний, змістовний пакет, який з одного боку забезпечує нашим трьом державам-членам усе їм необхідне, і водночас повністю підтримує, поважає та зберігає наші цінності. А саме: право на притулок, принцип не вислання та повна повага до основних прав.
Тим, хто застряг на кордоні з боку Білорусі, Єврокомісія пропонує дозволити просити притулок просто на КПП. А ще дати їм на це більше часу. І це повна протилежність тому, чого очікували у Варшаві від Брюсселя,- заявив посол Польщі в ЄС.
Анджей Садош, посол Польщі в ЄС:
Це гібридна атака, це не міграційна криза. Тому продовження процедури надання притулку, запропоноване Комісією, де-факто може призвести до краху в системі роботи ЄС. Польща та інші країни пропонують навпаки - зупинити процедури надання притулку на час гібридної атаки.
Звучить критика щодо пропозиції Єврокомісії й від деяких інших дипломатів. Мовляв, люди їдуть з країн, де немає кризи чи війни, там просто нижчі стандарти життя. Вони порушують законодавство ЄС, а Єврокомісія тепер "відбілює" це все. Незадоволення висловили й німецькі євродепутати. У країну через Польщу та Білорусь уже потрапили 10 тисяч мігрантів.
Даміан Безелагер, німецький депутат Європарламенту від Зелених:
Незрозуміло, як ці послаблення допоможуть державі-члену в надзвичайній ситуації або вразливим людям, які опинилися на кордонах. Навпаки, нові заходи створять важкий тягар для країн у питаннях розміщення людей та фінансування.
За останні тижні додому з Білорусі повернулися близько двох тисяч іракців. За оцінками міграційного агентства ООН, на кордоні лишаються щонайменше ще сім тисяч мігрантів. Активно завозити їх до країни Білорусь припинила - допомогли санкції від ЄС. У Брюсселі підготували пакет, до якого включили 17 осіб та 11 компаній. Це - не лише причетні до перевезення мігрантів, а й відповідальні за політичні переслідування білоруських активістів.
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