Курс евро вырос до максимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,94 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне: 30,9438 гривен за евро (+0,0995 грн). При этом курс евро на 2 декабря составляет 30,8443 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября - 30,981 гривен.
Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года поднял официальный курс
Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс
Ежегодно 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской