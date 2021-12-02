Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,94 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне: 30,9438 гривен за евро (+0,0995 грн). При этом курс евро на 2 декабря составляет 30,8443 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября - 30,981 гривен.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

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