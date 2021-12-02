Каждый год 7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. В народе ее считают покровительницей девушек, невест и беременных. Ей всегда было принято молится, чтобы попросить удачного замужества, взаимной любви, здоровых детей.

В этот праздник у девушек всегда было принято собираться небольшими компаниями и гадать на свое будущее.

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Гадания на Екатерины

Девушки устраивали посиделки-вечерницы на Екатерину. После ужина остатки еды не выбрасывали, а применяли их для магического ритуала ворожбы. Необходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем, как ложиться спать в День Екатерины, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого заговора во сне должен привидеться будущий спутник жизни.

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Перед ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка - такой достаток и будет у ее жениха.

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Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполнится. В современном мире петуха для гадания отыскать довольно сложно. Поэтому городские жительницы вместо кукареканья могут прислушиваться к сигналам машин или другим звукам.

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Умывание в Катеринин день также превратить в ритуал по гаданию на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпнув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.

Приметы на Екатерины

Если погода на Екатерину будет ясной - следует готовиться к морозной зиме.

Теплая погода - морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.

Если выпал снег на сухую землю - следующий год будет неурожайным.

Круги вокруг Луны предвещают мороз.

Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.

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