Новини з фронту: ворог поранив армійця [ Редактировать ]
Один поранений на фронті. Бійця ушпиталили, стан його здоров'я - задовільний. Напередодні ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях українського війська. Біля Новолуганського і Красногорівки бив з мінометів важких калібрів. А в районі Водяного противник цілив зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смєщук.
Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не проїде - ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент - водій тисне на педаль газу.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Дорога проглядається - велика імовірність ураження заходять їхні ПТУРисти й загрожують нашим.
Руслан Смєщук, кореспондент:
На цій ділянці водій їде максимально швидко - адже її прострілюють - тут часто застосовують керовані протитанкові ракети - Так звані ПТУРИ. Ось ви можете бачити сітки.
Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості. А відповідно - і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані ракети.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Заїжджають ПТУРисти, працюють по своїх напрямках. Вони дуже професійно діють, можуть завести ракету прямо в бійницю, прямо в пост.
Періодично тишу навколишнього степу розривають кулеметні черги.
Коли ворог починає гатити з кулеметів - це добра ознака, - розповідає Володимир. Вояк на фронті з 2015 року. Пояснює - якщо стріляє, значить боїться. Гірше коли навпаки - тихо.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Воно як би було тихо, то було б страшно, а так є стрільба - є рух. - А тиша? - А тиша напрягає. Тому що при тиші можуть щось планувати, щось готовити.
Іноді супротивник таки влучає. Сьогодні вночі від кулі ворожого снайпера загинув український оборонець.
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Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі - навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій.
Загалом за минулу добу противник двічі порушував режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно.
Наші армійці кажуть - противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там - менше як два кілометри.
Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.