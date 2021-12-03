И.о. премьера Чехии Бабиш заявил о покушении на его жизнь [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что на него пытался совершить покушение противник введения локдауна. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Инцидент произошел в среду, 2 декабря. По словам Бабиша, вооруженный пистолетом и кинжалом мужчина пришел в здание правительства. Полиция задержала и обезвредила его на входе в здание.
В ходе общения с пользователями соцсети Бабиш заявил, что правительство ввело строгий карантин из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса.
Мы все это делаем ради людей. Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?.
В полиции пообещали, что сообщат дополнительную информацию об этом покушении в пятницу, 4 декабря.
Напомним, что с 26 ноября в Чехии ввели строгий локдаун, который будет действовать до конца февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министром Чехии был назначен Петр Фиала.
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