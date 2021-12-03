Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что на него пытался совершить покушение противник введения локдауна. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

Инцидент произошел в среду, 2 декабря. По словам Бабиша, вооруженный пистолетом и кинжалом мужчина пришел в здание правительства. Полиция задержала и обезвредила его на входе в здание.

В ходе общения с пользователями соцсети Бабиш заявил, что правительство ввело строгий карантин из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса.

Мы все это делаем ради людей. Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?.

В полиции пообещали, что сообщат дополнительную информацию об этом покушении в пятницу, 4 декабря.

Напомним, что с 26 ноября в Чехии ввели строгий локдаун, который будет действовать до конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Чехии был назначен Петр Фиала.