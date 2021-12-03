Ляшко анонсировал выход некоторых областей из "красной" зоны [ Редактировать ]
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр в кулуарах.
Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.
"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.
Какие регионы сейчас в "красной" зоне
Эту зону охватывают 18 областей и Киев:
- Херсонскую,
- Одесскую,
- Запорожскую,
- Донецкую,
- Днепропетровскую,
- Сумскую,
- Николаевскую,
- Ривненскую,
- Житомирскую,
- Ивано-Франковскую,
- Киевскую,
- Луганскую,
- Хмельницкую,
- Черниговскую,
- Львовскую,
- Волынскую,
- Черкасскую,
- Винницкую.
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