Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр в кулуарах.

Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.

Какие регионы сейчас в "красной" зоне

Эту зону охватывают 18 областей и Киев:

Херсонскую,

Одесскую,

Запорожскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Ривненскую,

Житомирскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Львовскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую.

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