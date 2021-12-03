В пятницу, 3 декабря, в рамках Премьер-лиги состоялся матч между "Львовом" и "Шахтером". В результате игры "Шахтер" одержал победу и возглавили рейтинговую таблицу.

Матч проводился на территории НСК "Олимпийский" в Киеве, а львовяне выступили гостями на поле.

Счет был открыт уже на 17 минуте игры.

Нападающий футбольного клуба "Львов" Эрнест Ньярко забил мяч во вражеские ворота после удачного паса от Довгого. Впрочем, "шахтерам" удалось выровнять счет в самом конце тайма. Тете реализовал удачный пенальти и подарил своей команде первый гол.

Уже во время второго тайма "Львов" так и не смог реализовать свою игру, поскольку донецкий клуб начал быстро выходить вперед. Гости были вынуждены атаковать, а "шахтеры", со своей стороны, воспользовались этим и продолжили методично увеличивать преимущество в счете.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 2 ноября гол Фати на 70-й минуте матча принес испанской "Барселоне" выездную победу над киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.