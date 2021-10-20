Французский футбольный клуб "ПСЖ" одолел на своем поле немецкий "Лейпциг" (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

У парижан гол на свой счет записал Килиан Мбаппе (9-я минута) и "дубль" отметился Лионель Месси (67; 74, с пенальти). У гостей забили Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57). В добавленное время Мбаппе не реализовал пенальти.

Напомним, что Месси перешел в "ПСЖ" в августе и до матча с "Лейпцигом" забил лишь один мяч в пяти встречах.

Лионель Месси, Reuters

В другом матче группы А "Манчестер Сити" разгромил в гостях бельгийский "Брюгге" (5:1). У англичан голы забили: Жуан Канселу (30), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийцев - Ханс Ванакен (81).

В следующем туре 3 ноября "ПСЖ" сыграет с "Лейпцигом" на выезде, а "Манчестер Сити" примет "Брюгге".

Группа А:

"ПСЖ" - 7 очков;

"Манчестер Сити" - 6;

"Брюгге" - 4;

"Лейпциг" - 0.

Молдавский футбольный клуб "Шериф" проиграл итальянскому "Интеру" (1:3) на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. У "Интера" забили: Эдин Джеко (34), Артуро Видаль (58), Стефан де Врей (67), у "Шерифа" - Себастьен Тилль (52).

В другом матче испанский "Реал" в гостях обыграл донецкий "Шахтер" (5:0).

3 ноября "Шериф" на своем поле примет "Интер". "Шериф" стал первой командой из Молдовы, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов.

Группа D:

"Шериф" - 6 очков

"Реал" - 6;

"Интер" - 4;

"Шахтер" - 1.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обыграл испанский "Атлетико" (3:2) на стадионе "Эстадио Метрополитано".

У "Ливерпуля" забили Мохамед Салах (8, 76 - с пенальти) и Наби Кейта (13), у "Атлетико" - Антуан Гризманн (20, 34).

В другом матче группы B португальский "Порту" дома обыграл итальянский "Милан" (1:0).

В четвертом туре "Атлетико" и "Ливерпуль" сыграют в Ливерпуле 3 ноября.

Группа B:

"Ливерпуль" - 9;

"Атлетико" - 4;

"Порту" - 4;

"Милан" - 0.

В других матчах:

нидерландский "Аякс" дома одержал крупную победу над "Боруссией" Дортмунд (4:0).

В среду, 20 октября, в ЛЧ состоятся игры:

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина);

"Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия);

"Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия);

"Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания);

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия);

"Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия);

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что форвард английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд в Лиге чемпионов УЕФА, проведя в турнире 178 игру.