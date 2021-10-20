Дубль Месси, разгром "Шахтера" и первый проигрыш "Шерифа": как сыграла Лига чемпионов [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Французский футбольный клуб "ПСЖ" одолел на своем поле немецкий "Лейпциг" (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
У парижан гол на свой счет записал Килиан Мбаппе (9-я минута) и "дубль" отметился Лионель Месси (67; 74, с пенальти). У гостей забили Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57). В добавленное время Мбаппе не реализовал пенальти.
Напомним, что Месси перешел в "ПСЖ" в августе и до матча с "Лейпцигом" забил лишь один мяч в пяти встречах.
Лионель Месси, Reuters
В другом матче группы А "Манчестер Сити" разгромил в гостях бельгийский "Брюгге" (5:1). У англичан голы забили: Жуан Канселу (30), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийцев - Ханс Ванакен (81).
В следующем туре 3 ноября "ПСЖ" сыграет с "Лейпцигом" на выезде, а "Манчестер Сити" примет "Брюгге".
Группа А:
- "ПСЖ" - 7 очков;
- "Манчестер Сити" - 6;
- "Брюгге" - 4;
- "Лейпциг" - 0.
Молдавский футбольный клуб "Шериф" проиграл итальянскому "Интеру" (1:3) на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. У "Интера" забили: Эдин Джеко (34), Артуро Видаль (58), Стефан де Врей (67), у "Шерифа" - Себастьен Тилль (52).
В другом матче испанский "Реал" в гостях обыграл донецкий "Шахтер" (5:0).
3 ноября "Шериф" на своем поле примет "Интер". "Шериф" стал первой командой из Молдовы, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов.
Группа D:
- "Шериф" - 6 очков
- "Реал" - 6;
- "Интер" - 4;
- "Шахтер" - 1.
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обыграл испанский "Атлетико" (3:2) на стадионе "Эстадио Метрополитано".
У "Ливерпуля" забили Мохамед Салах (8, 76 - с пенальти) и Наби Кейта (13), у "Атлетико" - Антуан Гризманн (20, 34).
В другом матче группы B португальский "Порту" дома обыграл итальянский "Милан" (1:0).
В четвертом туре "Атлетико" и "Ливерпуль" сыграют в Ливерпуле 3 ноября.
Группа B:
- "Ливерпуль" - 9;
- "Атлетико" - 4;
- "Порту" - 4;
- "Милан" - 0.
В других матчах:
- нидерландский "Аякс" дома одержал крупную победу над "Боруссией" Дортмунд (4:0).
В среду, 20 октября, в ЛЧ состоятся игры:
- "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина);
- "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия);
- "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия);
- "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия);
- "Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия);
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания).
Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
Напомним, что форвард английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд в Лиге чемпионов УЕФА, проведя в турнире 178 игру.
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