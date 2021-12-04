"Новая почта" меняет тарифы: сколько стоит доставка с 1 января [ Редактировать ]
Источник: Нова Пошта
"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С нового года появится отдельный тариф на доставку документов в пределах Украины. Вместе с конвертом цена такой доставки составит 40 грн весь год.
Компания продляет действие акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 грн, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.
Если клиент возвращает посылку после осмотра (например, с неподходящим товаром), то тариф за ее доставку с 1 января составит 15 грн за груз до 30 кг.
С нового года состоятся "упрощение тарифных зон", они будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения - по городу и пригороду, между городами, из/в поселок городского типа или село.
Если доставка осуществляется в пределах города и его пригорода, то тариф рассчитывается по весу:
- для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн;
- отправления до 30 кг будут стоить 80 грн вместо 100, в эту цену также входит комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн;
С 1 января меняется стоимость адресной доставки и забора посылок - ее не будут привязывать к весу. За любую посылку до 30 кг нужно будет доплатить 30 грн за доставку курьером, а за отправления больше 30 кг придется добавить 90 грн за каждые 100 кг.
Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.
Напомним, что с 1 декабря "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и бандеролей.
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