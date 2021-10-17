С 1 декабря 2021 года в Украине дорожают услуги "Укрпочты". Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) подняла предельные тарифы на услуги почтовой связи. Об этом сообщается сайт ведомства.

Некоторые тарифы "Укрпочты" вырастут на 15%.

Тариф на пересылку письма, почтовой карточки (массой до 50 г) вырастет с 13 грн до 15 грн (без НДС).

Тариф на бандероль (массой до 250 г) вырастет с 19,50 грн до 22,50 грн.

Рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу подорожает с 9,50 грн до 11 грн.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг по Украине останется на уровне 30 грн.

Напомним, что ранее "Укрпочта" временно заморозила тариф на доставку пенсий. Услуги почтальона по доставке денег в городах составляют 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - 2,3%.