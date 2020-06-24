"Новая почта" запустила международные денежные переводы [ Редактировать ]
Компания "Пост Финанс", которая входит в группу компаний "Новая почта", запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях "Новой почты". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Переводы будут осуществляться через международную платежную систему RIA, входящую в группу Euronet Worldwide. Для того, что получить денежный перевод из-за границы, нужно обратиться в пункты оказания финансовых услуг, находящихся в отделениях "Новой почты", сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт. Комиссию за перевод оплачивает отправитель за рубежом.
"По данным Национального банка Украины сегодня более $5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы - поездами и автобусами, что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель - дать возможность украинцам за рубежом быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях "Новой почты".
Переводы из-за границы будут выплачивать только в национальной валюте. Информация о курсе валюты к гривне сообщается отправителю в момент отправки перевода. В ближайшее время появится возможность отправки денежных переводов из Украины за границу.
Лимит на получение денег из-за границы в один рабочий день составляет 399 999 грн.
Ранее сообщалось, что Россия прекратила денежные переводы в Украину.
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