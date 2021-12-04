Для развития экономики в Украине из государственного бюджета направят в 2022 году направят 9,4% расходов (140 миллиардов гривен). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, такое денежное вливание в развитие экономики является рекордным показателем за последние годы.

Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов - это инвестиции в развитие экономики.

Отмечается, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

Читайте также, в 2022 году в государственном бюджете Украины на расходы, касающиеся обороны, выделили 133,5 миллиарда гривен. На программы по развитию ракетно-реактивного вооружения готовятся потратить почти 6 миллиардов гривен, что является рекордной суммой.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2022 год. Ко второму чтению увеличение расходов на силовые ведомства, в целом расходы увеличены на 4,3 млрд гривен, доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы - 1,498 трлн гривен.