Північ Перу потерпає через сильні підтоплення. Лише п'ять днів тому цей самий регіон сколихнув потужний землетрус - і ось нове випробування. З берегів вийшла місцева річка. І сольові потоки залили мулом засипані камінням дороги. Деякі поселення опинилися відрізаними від світу. Багато мешканців залишилися просто неба, втративши увесь пожиток. Гуманітарну допомогу у постраждалий регіон доправляють гелікоптерами. Про жертв та постраждалих поки не повідомляють.

Житель провінції Юткубамба: