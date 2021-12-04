Північ Перу потерпає через сильні підтоплення [ Редактировать ]
Північ Перу потерпає через сильні підтоплення. Лише п'ять днів тому цей самий регіон сколихнув потужний землетрус - і ось нове випробування. З берегів вийшла місцева річка. І сольові потоки залили мулом засипані камінням дороги. Деякі поселення опинилися відрізаними від світу. Багато мешканців залишилися просто неба, втративши увесь пожиток. Гуманітарну допомогу у постраждалий регіон доправляють гелікоптерами. Про жертв та постраждалих поки не повідомляють.
Житель провінції Юткубамба:
Річка залила все грязюкою, і повернутися ніде. Ми працюємо, пити хочеться, але ми все ще тут. Абсолютно всі наші речі лишилися там. Можливо вдасться зібрати хоч трохи дров, або ще щось.
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