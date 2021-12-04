Ситуація із заборгованістю по зарплаті в Україні - катастрофічна. Борги перевищують чотири мільярда гривень - і левова частка припадає на промисловість.

Чому в країні склалась така ситуація і чи реагує на це влада - цікавились наші кореспонденти

Місто Біляївка. Вже вісім місяців тут не отримають зарплату працівники комунальних аптек. Сума боргу - майже два мільйони гривень.

Валентина Уманська, фармацевт КП "Лікарняна аптека":

Мне жалко: вот это всё развалилось на моих глазах - мне очень жалко, потому что аптека была прибыльная. И никогда не думала, что вот так можно из аптеки сделать вообще пустое место!

Криза почалася навесні. Тоді райрада пообіцяла забезпечити аптеки медпрепаратами, але обіцянку так і не виконала. Відтак продавати просто нічого. Чиновники відмовчуються, а працівники вже не знають, за що їжу купувати.

Валентина Іванова, головний бухгалтер КП "Лікарняна аптека":

Мы уже просто дошли до края. Почти пятьдесят писем написали во все инстанции, но больше всего, конечно, в Одесский районный совет - реакции никакой. На нас никто не реагирует.

І такі історії - формують загальну суму заборгованості по зарплаті. На Одещині протягом трьох місяців вона поступово зменшувалася, але й досі - це десятки мільйонів гривень. Останні дані - сімдесят п'ять мільйонів!

Олена Федотова, заступник начальника Головного управління статистики в Одеській області:

Сільське господарство - майже одинадцять мільйонів. Досить велика сума боргу у нас по операціям з нерухомістю - дев'ять з половиною мільйонів. І охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: тут у нас сім з половиною мільйонів.

Виправити ситуацію зможе розвиток економіки, - кажуть у Федерації профспілок України. А для цього - влада має підтримувати вітчизняного виробника, зменшити податкове навантаження на бізнес та зупинити відтік кадрів за кордон. Що ж до заборгованості із зарплати - це пряме порушення Конституції, яке вимагає адекватної реакції правоохоронних органів.

В'ячеслав Буратинський, голова Федерації профспілок Одеської області:

Я - работник. Работаю на вашем предприятии. Я выпустил продукцию. Если вы её не продали - это ваша вина: вы не изучили рынок сбыта. Если вы её продали и положили себе в карман, а со мной не рассчитались - это вдвойне вред. Поэтому я считаю, церемониться здесь нечего! Если вы руководитель - вы знали на что вы идёте.

Що стосується загальної суми заборгованості по країні, то вона вже перевищила чотири мільярди гривень. І це лише офіційні дані. Експерти кажуть: насправді цифра - значно більша - адже тут не врахований бізнес, що працює в тіні.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть цифра "четыре миллиарда" - она астрономическая, но и она заниженная. Более того, если сравнивать с первым января 2021 года, у нас за десять месяцев, в целом по стране, задолженность по зарплате увеличилась на пятьдесят процентов! На пятьдесят процентов - это в полтора раза! То есть такими темпами мы скоро войдём в состояние перестроечной экономики, когда были тотальные долги по зарплатам, зарплаты не платились годами, когда были веерные отключения. Вот мы под мудрым в кавычках руководством "Слуг народа", мы движемся именно к этому!

Найбільша заборгованість по зарплаті - у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях - та у місті Києві.