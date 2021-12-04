Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в своем письме в ответ на поздравление от имени председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по случаю получения высокой награды – российского ордена Дружбы, выразил надежду на скорейшее решение спорных вопросов в двусторонних отношениях между Киевом и Будапештом.

Петер Сийярто отметил, что в интересах возвращения к практике добрососедства с Украиной, основанного на взаимном уважении и поддержке, Венгрия открыта к диалогу с каждым представителем украинского политикума.

Как подчеркнул в своем письме Виктор Медведчук, Венгрия, в том числе в лице главы внешнеполитического ведомства этого государства, в нынешнее непростое время делает существенный вклад в обеспечение мира на нашем континенте и построение Европы без разделительных линий.

В свою очередь Петер Сийярто, который также сегодня является председательствующим в Комитете министров Совета Европы, поблагодарил украинского парламентария за поздравление и пожелал ему дальнейших успехов в его деятельности.