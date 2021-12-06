У реанімації помер один із працівників Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час аварії на станції тиждень тому. У 32-річного машиніста-обхідника котельного устаткування було уражено 60 відсотків тіла. Чоловік став третім загиблим внаслідок аварій на станції впродовж останніх трьох років. Нагадаю, 28 листопада рвонула труба в сьомому енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали четверо працівників. Двох із глибокими опіками - доправили до обласної лікарні.