У реанімації помер один із працівників Бурштинської ТЕС [ Редактировать ]
У реанімації помер один із працівників Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час аварії на станції тиждень тому. У 32-річного машиніста-обхідника котельного устаткування було уражено 60 відсотків тіла. Чоловік став третім загиблим внаслідок аварій на станції впродовж останніх трьох років. Нагадаю, 28 листопада рвонула труба в сьомому енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали четверо працівників. Двох із глибокими опіками - доправили до обласної лікарні.
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