Остаточної відповіді на те, що ж таке "Омікрон" - нема

Нову мутацію ковіду "Омікрон" виявили вже на всіх континентах - у більш як сорока державах. Усе про новий штам - готова розказати наша Олена Абрамович.

Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку. А тих, хто звідти прибуває - відправляти на карантин.

Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити "Омікрон". А в Південно-Африканській Республіці... образились.

Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської республіки:

Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими й ненауковими. Враховуючи, що саме Наші, африканські, вчені, першими виявили Omicron.

Та його вже було - не спинити. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада, Штати... Загалом понад 40 країн! Україна ж - поки біла пляма на цій мапі:

Але кордон для подорожувальників з восьми африканських країн Україна таки вирішила закрити.

Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії - після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків "Омікрону". Тож влада - повернула масковий режим у столиці й відправила працівників на дистанційку.

Посилити заходи вирішили й в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски - в крамницях і транспорті.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Якщо виявиться, що цей штам не більш небезпечний за "Дельту" - ми одразу ж скасуємо усі обмеження.

А от чи небезпечніший - поки питання. за даними ВООЗ - "Омікрон" хоч і заразний, але не вбивчий,

Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк:

Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним.

Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення "Омікрону". Ймовірно він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду, тож вірус тривалий час був в організмі людини - і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму.

Але все це поки теорії, і остаточної відповіді на те, що ж таке "Омікрон" - нема.

І ще одне питання поки без відповіді - чи убезпечує від африканського штаму вакцинація? Попередні висновки науковців... Ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати.

В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення.

Олена Абрамович, кореспондентка: