Нову мутацію ковіду виявили вже на всіх континентах [ Редактировать ]
Нову мутацію ковіду "Омікрон" виявили вже на всіх континентах - у більш як сорока державах. Усе про новий штам - готова розказати наша Олена Абрамович.
Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку. А тих, хто звідти прибуває - відправляти на карантин.
Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити "Омікрон". А в Південно-Африканській Республіці... образились.
Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської республіки:
Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими й ненауковими. Враховуючи, що саме Наші, африканські, вчені, першими виявили Omicron.
Та його вже було - не спинити. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада, Штати... Загалом понад 40 країн! Україна ж - поки біла пляма на цій мапі:
Але кордон для подорожувальників з восьми африканських країн Україна таки вирішила закрити.
Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії - після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків "Омікрону". Тож влада - повернула масковий режим у столиці й відправила працівників на дистанційку.
Посилити заходи вирішили й в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски - в крамницях і транспорті.
Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Якщо виявиться, що цей штам не більш небезпечний за "Дельту" - ми одразу ж скасуємо усі обмеження.
А от чи небезпечніший - поки питання. за даними ВООЗ - "Омікрон" хоч і заразний, але не вбивчий,
Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк:
Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним.
Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення "Омікрону". Ймовірно він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду, тож вірус тривалий час був в організмі людини - і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму.
Але все це поки теорії, і остаточної відповіді на те, що ж таке "Омікрон" - нема.
І ще одне питання поки без відповіді - чи убезпечує від африканського штаму вакцинація? Попередні висновки науковців... Ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати.
В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Бо навіть якщо "Омікрон" і справді виявиться "лагідним" або стійким до вакцин, робити щеплення все одно необхідно. Хоча б тому, що зараз - найпоширенішим в Європі є небезпечна "Дельта"! А від неї вакцинація таки допомагає.
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Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.
Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.