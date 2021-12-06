В Украине с начала 2021 года хлеб подорожал более, чем на 15% и продолжает расти в цене. А эксперты прогнозируют, что к Новому году стоимость может подняться еще на 20%.

Как рассказал "Главкому", руководитель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко, супермаркеты ужесточили условия размещения товара для производителей.

"Хочу отметить, что самые большие расходы после сырья – это все связанное с торговлей, расходы на сбыт. Это четверть расходов, при этом нам их просто навязывают", – сказал руководитель "Укрхлебпрома".

В то же время, продавать товары без супермаркетов практически не возможно. По словам Василенко, две стороны это понимают и супермаркеты ставят производителям соответствующие условия.

"Появился новый продукт, чтобы его положили на полку – плати. Не хочешь этот бонус платить, не нужно – у тебя продукцию не возьмут. Хочешь, чтобы товар лежал на более высоком месте, – плати дополнительно. Установили обязательные платежи "за обслуживание" – полы моют, территорию подметают и так далее", – объяснил он.

По его словам, хлебопекари уже обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю – написали два официальных письма о том, что страна может остаться без хлеба. Пока что им никто не ответил.

Крупные сети супермаркетов Auchan, Metro, Novus и другие показали обновленные цены на ряд продуктов в первые дни декабря. По данным Минфина, хлеб продолжает расти в цене.

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Пшеничный хлеб (650 граммов) в ноябре стоил 24,70 грн, а первых числах декабря вырос до 25,40 грн. Подорожал и нарезной пшеничый хлеб – с 22,90 грн до 23,35 грн.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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