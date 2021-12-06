В мире выросла смертность от малярии из-за пандемии коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
В 2020 году в мире выросла смертность от малярии из-за сбоев в системе здравоохранения ряда стран вследствие борьбы с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили возросшее число заболевших опасной инфекцией. Об этом сообщается в докладе ВОЗ о малярии.
Согласно данным ВОЗ, в 2020 году малярией заболели около 241 млн человек. Скончались от инфекции около 627 тысяч заболевших. По сравнению с 2019 годом число заразившихся инфекцией выросло на 14 млн, а умерших на 69 тысяч.
При этом в организации подчеркнули, что примерно две трети из дополнительных смертей от заболевания (47 тысяч) были связаны со сбоями в системе здравоохранения ряда стран из-за пандемии коронавируса. На фоне борьбы с COVID-19 были сокращены мероприятия по предотвращению, диагностированию и лечению малярии.
В то же время в ВОЗ отметили, что ситуация с малярией "могла быть хуже". В начале пандемии коронавируса в организации прогнозировали, что в ряде стран Африки число умерших от малярии может вырасти в два раза.
По данным организации, в 2020 году на африканском континенте зафиксировано 95% всех выявленных случаев малярии и 96% летальных исходов. При этом 80% смертей от инфекции приходится на детей в возрасте до 5 лет.
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