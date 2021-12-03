Во Всемирной организации здравоохранения призвали производителей препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции должны быть готовыми к корректировке своих продуктов для эффективной борьбы с штаммом "Омикрон". Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя ВОЗ Кристиан Линдмайе, готовиться к началу новой глобальной циркуляции нового штамма COVID-19 нужно незамедлительно.

Очень рекомендуется, чтобы производители вакцин уже начали думать заранее и планировать вероятность того, что им придется скорректировать существующую вакцину. Хорошо не просто ждать, пока прозвенит последний сигнал тревоги.

Отмечается, что в настоящее время эксперты занимаются изучением возможности передачи и серьезность нового варианта COVID.

Читайте также, новый штамм коронавируса "Омикрон" очень опасен и представляет собой угрозу для уже переболевших COVID и вакцинированных. Больше всего случаев заражения новым штаммов в ЮАР, за ней идет Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Израиль, Австралия, Канада и другие.

Кроме того, новый штамм коронавируса "Омикрон" в три раза более заразный для людей, переболевших COVID-19, чем штаммы "бета" и "дельта". Это первые научные доказательства того, что полученный после перенесенного коронавируса иммунитет не защищает от заболевания "Омикрон"-штаммом.

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