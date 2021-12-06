Третю добу на Закарпатті не припиняють пошуків туриста, який заблукав у горах. Чоловік ще в суботу з двома товаришами поїхав кататися на снігоходах. На високогір'ї їх накрила негода.

Чому за таких екстремальних умов друзі розділилися? І один із них вирішив спускатися наодинці? З'ясовували наші кореспонденти.

Уже третю добу рятувальники не припиняють пошуки Івана. Той із двома своїми товаришами - досвідченими лижниками - у вихідні взяли снігоходи й поїхали кататися на Полонину Руну.

Роман, житель Закарпаття:

Погодні умови дуже помінялися скоро. Туман, уже начали друг друга не бачити, хто куда. Страшні погодні условія, ми начали їхати, тоже самоє застрягли, і короче осталися там ночувати в горах.

Іван, розповідає його товариш Роман, вирішив з'їхати вниз, а він із другом - пішли горою.

Роман, житель Закарпаття:

Ми вже там якимись чином спустилися вниз. Робили зарядку, віджималися, іначе всьо, скинули геопозицію де він, в МЧС подзвонили визвали, потому оставили йому іще один снігоход і включену фару.

Чоловіки в село Лумшори спустилися в неділю. А от Іван на зв'язок так і не вийшов. Рятувальники знайшли лише його снігохід.

Наталія Батир, речник ДСНС у Закарпатській області:

Встановити куди, місце куди би міг пересуватися громадянин ми не маємо можливості, оскільки через сильну хуртовину сліди дуже бистро замітає і рятувальникам не вдається виявити.

Провідник Костянтин гори знає як свої п'ять пальців. Водить туристів і сам ходить у походи. Утім, каже, в таку погоду не пішов би жоден профі. Та коли вже заблукали в горах, то варто зберігати спокій і дотримуватися простих правил..

Костянтин Балабанов, гірський провідник:

Встати, випити чаю, з'їсти там шоколадку або батончик, або бутербродік, все, що у вас є. Набираєте 112, в момент набору номера 112, навіть якщо нема мобільного зв'язку, вас перекине на будь-яку з вишок і вам на екрані виб'є вашу геолокацію. Якщо ви знаходитеся десь внизу, в зоні лісу, на схилі, це спускатися, що називається по лінії спуску води.

Мороз, сильний вітер, туман, снігопад, хурделиця... така погода в горах протримається ще принаймні до кінця тижня, кажуть рятувальники.

Роман Гудак, начальник ДСНС у Закарпатській області:

Вночі буде до -17, різкий перехід із доща у мокрий сніг, пориви вітру… Буде дуже складна ситуація і врахуйте, що будуть пориви вітру до 30 м\с.

Тому надзвичайники радять туристам утриматися від екстремальних походів.