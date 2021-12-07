Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку. Таке заявив мер міста - Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу - "Омікрон". У місті вже зафіксували п'ять випадків інфікування. Також із наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим для дітей від п'яти років, які хочуть потрапити до розважальних закладів і ресторанів.